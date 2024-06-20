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Співзасновник OpenAI запускає новий стартап, щоб створити безпечний "суперінтелект"

Четвер, 20 червня 2024, 13:07 - Артур Крижний

Співзасновник та колишній головний науковий співробітник OpenAI Ілля Суцкевер запускає конкурентний стартап у галузі штучного інтелекту, орієнтований на "створення безпечного суперінтелекту".

Про це він написав у Х.

Суцкевер запустив компанію Safe Superintelligence (SSI) Inc, яка позиціонує себе як "першу у світі повноцінну лабораторію SSI з однією метою та одним продуктом: безпечний суперінтелект".

Інвесторів проєкт не розкриває, але відомі партнери Суцкевера: екс-розробник OpenAI Деніел Леві та IT-інвестор Деніел Гросс (GitHub, Instacart і дрібні ШІ-стартапи).

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Згідно із заявою, розробка безпечного суперінтелекту буде єдиною метою компанії SSI. Вони додали, що проєкт не буде обтяжений вимогами інвесторів щодо доходів.

Нагадаємо:

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман повідомив деяким акціонерам, що компанія розглядає можливість зміни структури управління на комерційну, яка не контролюватиметься некомерційною радою директорів.

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Провідні розробники штучного інтелекту в Каліфорнії (США) виступають проти законопроєкту, який зобов'язує їх дотримуватися суворих норм безпеки, включаючи створення "кнопки знищення" для вимкнення своїх потужних моделей ШІ.

Економічна правда

штучний інтелект технології стартап
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