У Мінцифрі очікують, що число спеціалістів з штучного інтелекту виросте на 330%

За останні 10 років кількість спеціалістів у сфері штучного інтелекту і машинного навчання зросла у 5 разів, і зараз це 5 200 професіоналів.

Про це йдеться в повідомленні міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram.

"Очікуємо, що це число виросте на 330% у наступні кілька років", - написав Федоров.

Він також додав, що Україна посідає 2-ге місце за кількістю AI-компаній серед країн Центральної та Східної Європи.

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"Усього в нас налічується понад 240 компаній у сфері штучного інтелекту. Україна є домом для таких всесвітньовідомих AI-стартапів, як Grammarly, Preply та People ai. З 2019 року дві українські AI-компанії стали "єдинорогами", а три найбільші українські AI-стартапи оцінюються в понад $14.5 млрд", - повідомив міністр.

На його думку, щоб збільшити кількість спеціалістів, потрібно перезавантажувати освіту.

Зараз в Україні відкрито 106 навчальних програм зі штучного інтелекту.

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Нагадаємо:

Google відібрав перші українські стартапи для фінансування, йдеться про $100 тисяч на розвиток та масштабування інновацій.

Економічна правда