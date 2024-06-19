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У Мінцифрі очікують, що число спеціалістів з штучного інтелекту виросте на 330%

Середа, 19 червня 2024, 14:38 - Віктор Волокіта

За останні 10 років кількість спеціалістів у сфері штучного інтелекту і машинного навчання зросла у 5 разів, і зараз це 5 200 професіоналів. 

Про це йдеться в повідомленні міністра  цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram.

"Очікуємо, що це число виросте на 330% у наступні кілька років", - написав Федоров. 

Він також додав, що Україна посідає 2-ге місце за кількістю AI-компаній серед країн Центральної та Східної Європи. 

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"Усього в нас налічується понад 240 компаній у сфері штучного інтелекту. Україна є домом для таких всесвітньовідомих AI-стартапів, як Grammarly, Preply та People ai. З 2019 року дві українські AI-компанії стали "єдинорогами", а три найбільші українські AI-стартапи оцінюються в понад $14.5 млрд", - повідомив міністр. 

На його думку, щоб збільшити кількість спеціалістів, потрібно перезавантажувати освіту. 

Зараз в Україні відкрито 106 навчальних програм зі штучного інтелекту. 

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Нагадаємо:

Google відібрав перші українські стартапи для фінансування, йдеться про $100 тисяч на розвиток та масштабування інновацій. 

Економічна правда

Мінцифри Україна штучний інтелект
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Економічна правда
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