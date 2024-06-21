"Нафтогаз" пробурив нову потужну свердловину: дає 440 тисяч кубометрів газу на добу

"Укргазвидобування" пробурило та запустило в роботу ще одну потужну свердловину, яка додатково дає 439 тисяч кубометрів газу щодоби.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що глибина свердловини становить 5767 метрів. Свердловину було закладено як розвідувальну, щоб уточнити геологічну будову та оцінити газоносність відкладів одного з нещодавно відкритих покладів.

"Ми отримали позитивні результати на цій свердловині. Це означає, що в цього родовища є перспектива подальшого розвідувального розбурювання, щоб наростити сировинну базу та обсяги видобутку газу", - заявив очільник "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

Реклама:

Нововведену свердловину почали бурити ще у вересні 2023 року.

У пресслужбі зазначають, що на цьому ж родовищі було завершено буріння ще двох розвідувальних свердловин. Наразі їх готують до випробування.

Нагадаємо:

Реклама:

"Нафтогаз" вже закачав до підземних сховищ 1,6 мільярда кубометрів природного газу, що більше, ніж за аналогічний період у 2023 році.

Фахівці "Нафтогазу" запустили нову газову свердловину, яка дає 280 тисяч кубометрів газу на добу.

Економічна правда.