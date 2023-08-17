"Укрнафта" отримала близько 100 арештованих АЗС "Татнєфті" 

Уряд передав в управління ПАТ "Укрнафта" близько 100 АЗС, нафтобази та низку транспортних засобів, які належать російській "Татнафті".

Про це повідомляє пресслужба національного агентства України з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Відповідне рішення Кабмін прийняв за пропозицією АРМА та Міненерго.

Зазначається, що управителем арештованих активів, які знаходяться в Харківській та Полтавській областях, стала найбільша нафтогазовидобувна компанія України "Укрнафта".

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"Для недопущення подальших збоїв у функціонуванні активу та з метою його оперативної передачі в управління було використано спеціальну процедуру визначення управителя за розпорядженням Кабміну, передбачену ст. 21-1 Закону про АРМА", – йдеться в повідомленні.

Наразі головним завданням для нового управителя є відновлення роботи автозаправних комплексів та забезпеченні доходів бюджету від їх комерційного використання.

За словами голови АРМА Олени Думи, скоординовані дії Національного агентства та Уряду вкотре довели свою ефективність. Відтепер понад сто АЗС забезпечуватимуть стабільність на енергетичному ринку та прибуток державному бюджету, а не російським бенефіціарам.

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Нагадаємо:

У червні минулого року в Україні наклали арешт на майно українських "дочок" російських фінансово-промислових груп на суму 4,5 млрд грн, серед яких – корпорація "Ростєх", алюмінієва компанія "РусАл" та нафтовий холдинг "Татнєфть".