Nvidia зміцнює позиції найдорожчої компанії у світі: акції знову зросли

Акції Nvidia зросли на 3%, підтримавши лідерство найдорожчої у світі напівпровідникової компанії, після того, як партнери Dell і Super Micro Computer отримали замовлення на сервери для ШІ-стартапу Ілона Маска.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Nvidia, чия ринкова капіталізація перевищила ринкову капіталізацію Microsoft, додала більше $92 мільярдів до своєї ринкової вартості в $3,34 трильйона на рівні $139,35 за акцію, в порівнянні з $3,32 трильйонами Microsoft.

Dell Technologies і Super Micro Computer зросли на 3,8% і 4,8% відповідно.

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Компанії виробляють сервери, оснащені чіпами Nvidia, що дозволяє їм заробляти на зростаючому попиті на процесори, які працюють практично у всіх додатках зі штучним інтелектом.

У середу Маск повідомив на своїй соціальній платформі X, що Dell і Super Micro поставляють серверні стійки для суперкомп'ютера xAI, який буде використовуватися для розширення можливостей його інструменту штучного інтелекту Grok.

Раніше в цьому році він заявив, що для навчання моделі Grok 2 знадобилося близько 20 000 графічних процесорів Nvidia H100, а для моделі Grok 3 і наступних знадобиться 100 000 чіпів Nvidia H100.

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Нагадаємо:

Компанія-виробник чипів Nvidia стала найдорожчою компанією світу, обігнавши технологічну компанію Microsoft.

На початку червня акції Nvidia зросли до рекордних максимумів, а ринкова оцінка досягла позначки у 3 трильйони доларів. Таким чином, Nvida обігнала Apple, ставши на той момент другою найдорожчою компанією в світі.

Економічна правда.