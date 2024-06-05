Nvidia випередила Apple і стала другою найдорожчою компанією світу

Акції компанії-виробника чипів Nvidia зросли до рекордних максимумів у середу, а ринкова оцінка досягла позначки у 3 трильйони доларів. Таким чином, Nvida обігнала Apple, ставши другою найдорожчою компанією в світі.

Про це пише Reuters.

"Ралі акцій Nvidia відбувається на тлі підготовки до дроблення її акцій у співвідношенні десять до одного, яке відбудеться 7 червня, що може підвищити привабливість компанії для інвесторів.

Зростання ринкової вартості акцій Nvidia порівняно з Apple підкреслює зміни в Силіконовій долині, де компанія, співзасновником якої є Стів Джобс, домінує з моменту запуску iPhone у 2007 році", - пише агентство.

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Microsoft залишається найдорожчою компанією у світі з ринковою вартістю 3,14 трлн дол, її акції зросли на 1,5%.

У 2024 році акції Nvidia зросли на 147%, а попит на її топ-процесори значно перевищив пропозицію, оскільки Microsoft, Meta Platforms та Alphabet змагаються за те, щоб розвинути свої обчислювальні можливості ШІ та домінувати в новій технології.

З 22 травня, коли Nvidia опублікувала свій останній прогноз щодо доходів, акції компанії зросли майже на 30%.

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Під час торгової сесії в середу акції Nvidia ненадовго досягли внутрішньоденного рекордного максимуму в 1,223.59 дол, що дало їм вартість 3,01 трлн дол в той момент, коли вартість Apple становила близько 3.005 трлн дол.

"У той час як Nvidia перебуває на хвилі ентузіазму щодо ШІ на Уолл-стріт, Apple бореться зі слабким попитом на iPhone і жорсткою конкуренцією в Китаї, найбільшому в світі ринку смартфонів.

Деякі інвестори також вважають, що Apple відстає від інших технологічних важковаговиків, які поспішають впроваджувати функції ШІ у свої продукти та послуги", - резюмує Reuters.

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Повідомлялось, що Nvidia може незабаром перевершити Apple та стати другою за вартістю компанією в світі: залежність практично всіх ШІ-програм, таких як ChatGPT від OpenAI, від чипів Nvidia, допомогла акціям компанії зрости в ціні за останній рік до 2,72 трлн доларів.

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Економічна правда