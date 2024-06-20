На Донеччині бригада енергетиків потрапила під обстріл: є постраждалий

У Донецькій області під час ремонтів бригада енергетиків попала під ворожий обстріл.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

"У Донецькій області під час виконання робіт на одній із ліній електропередачі потрапила під обстріл бригада енергетиків", - йдеться у повідомленні.

Один з енергетиків – 33-річний майстер – отримав поранення. Пресслужба повідомляє, що його доставлено до лікарні м. Костянтинівка, лікарі надають необхідну допомогу.

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Нагадаємо:

В Україні під час останніх атак 20 червня на 2-х енергооб'єктах поранено 7 працівників.

Російські військові уночі 20 червня атакували теплоелектростанцію ДТЕК, у результаті чого троє енергетиків дістали поранення та серйозно пошкоджене обладнання станції.

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Раніше Укренерго повідомило, що вночі 20 червня внаслідок атаки росіян пошкоджень зазнали об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях України: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській.

Економічна правда.