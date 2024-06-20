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У Києві майже на два місяці частково обмежать рух на Північному мосту

Четвер, 20 червня 2024, 15:16 - Артур Крижний
 
КМДА

У Києві з 21 червня до 10 серпня частково обмежать рух транспорту на Північному мосту через річку Дніпро.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зокрема, у зв’язку з поточним ремонтом рух обмежать у першій та частково другій смугах у напрямку з лівого на правий берег Дніпра. 

Нагадаємо:

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Тротуарна частина Повітрофлотського шляхопроводу у Києві обвалилася на проїзну частину вулиці Жилянської та рейки Борщагівського швидкісного трамваю.

Голова департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації Руслан Кандибор заявив, що причина обвалу тротуару Повітрофлотського шляхопроводу наразі невідома.

Економічна правда.

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