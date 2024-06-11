Світовий банк зберіг прогноз зростання економіки України цьогоріч

Світовий банк прогнозує зростання ВВП України у 3,2% цьогоріч - порівняно із січнем прогноз не змінився.

Про це йдеться у червневому звіті банку Global Economic Prospects 2024.

Світовий банк також зберіг прогноз росту ВВП України у 2025 році у 6,5% із застереженням, що середній темп зростання у 2025-2026 роках буде на рівні 5,8%.

У звіті зазначається, що прогноз є актуальним за умови, що активні бойові дії продовжаться протягом 2024 року, а потім стануть помірними.

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Водночас Світовий банк підвищив прогноз щодо зростання світового ВВП на 2024 рік до 2,6% (у січні очікувалося 2,4%).

У звіті наголошується, що у 2024 році світова економіка вперше за три роки стабілізується, але все ж залишиться на слабкому рівні. За прогнозом Світового банку, зростання світової економіки у 2025-2026 роках досягне значення 2,7%.

Крім цього, банк підвищив прогноз зростання ВВП Росії у 2024 році до 2,9%.

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У США, згідно з прогнозом, у 2024 році економіка зросте на 2,5%, а економіка єврозони - на 0,7%.

Нагадаємо:

Національний банк погіршив оцінку зростання реального ВВП у 2024 році з 3,6% у попередньому макропрогнозі до 3% та погіршив очікування зростання у 2025 році на 0,2 в.п. до 5,6% і зберіг прогноз на 2026 рік на рівні 4,5%.

Економічна правда