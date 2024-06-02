На станції метро "Вокзальна" у Києві розпочнуть капітальний ремонт ескалатора

4 червня на станції Київського метрополітену "Вокзальна" вперше з моменту відкриття проведуть капітальний ремонт одного з ескалаторів. Ескалатор буде закритий орієнтовно до кінця серпня.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Ескалатори були введені в експлуатацію разом із пуском станції метро "Вокзальна". Майже 64 роки вони перевозять пасажирів столичної підземки. Пробіг ескалатора № 2 складає більше 150 тисяч кілометрів. Тож, відповідно до регламенту, ескалатор потребує капітального ремонту", - йдеться у повідомленні.

У межах ремонту механізм ескалатора буде повністю розібраний.

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В КМДА зазначають, що орієнтовно роботи триватимуть до 30 серпня.

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Нестача фахівців на окремих підприємствах дорожньої галузі столиці сягає 28-30%.

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