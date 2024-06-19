Кредит від G7 малоймовірно допоможе з дефіцитом бюджету цього року - нардеп

Кредит у 50 мільярдів доларів від G7 з російських активів рятує ситуацію у 2025-му році, але дуже малоймовірно, що вплине на бюджетні проблеми цьогоріч.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансової, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Рішення про 50 млрд $ від G7 рятує нашу ситуацію в 2025-му, але дуже малоймовірно зможе вплинути на проблеми з бюджетом (особливо, що стосується військової частини) в цьому році", - заявив він.

Він зазначив, що виклик з недофінансованим бюджетом доведеться вирішувати внутрішніми ресурсами.

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Нагадаємо:

Україна мала власні ключові умови щодо виділення 50 млрд доларів, зокрема, те, що країна повинна отримати їх цьогоріч та кошти мають носити безумовний характер.

Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні заявила, що лідери G7 досягли згоди про надання Україні близько 50 мільярдів доларів фінансової підтримки за рахунок заморожених російських активів.

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Ціни на українські єврооблігації, що обертаються на західних ринках, майже не відреагували на історичне рішення про використання на користь України 50 млрд доларів від заморожених російських активів.

Економічна правда.