Справа Насірова: у НАБУ показали схему легалізації понад 21 мільйона євро

НАБУ

Національне антикорупційне бюро України викрило схему легалізації частини неправомірної вигоди, яку отримав ексочільник ДФС Роман Насіров.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"НАБУ і САП викрили схему легалізації частини неправомірної вигоди, одержаної у 2015 - 2016 рр. головою Державної фіскальної служби України та наближеними до нього особами за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, протягом грудня 2015 - березня 2016 рр. близька особа ексочільника ДФС посприяла останньому в отриманні частини неправомірної вигоди у сумі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови).

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Протягом травня 2017 – квітня 2018 рр. вказана особа, яка є власником групи будівельних компаній, легалізувала всю суму одержаного хабаря та витратила її на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва. Комплекс продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 рр.

Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн грн, які власник групи будкомпаній набув саме завдяки легалізованим коштам.

Іншу частину неправомірної вигоди у сумі 7,9 млн євро, яка знаходилась на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник топпосадовця. 5,5 млн доларів США він відмив шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року. А у квітні – серпні 2018 року – ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.

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Зазначається, що зараз вживаються заходи щодо встановлення обставин легалізації останньої частини неправомірної вигоди у розмірі 5,5 млн дол. США та причетних до цього осіб.

Нагадаємо:

24 травня за ексголову Державної фіскальної служби Романа Насірова внесли заставу в розмірі 55 мільйонів гривень.

На початку травня судді ВАКС частково задовольнили клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою Романа Насірова, зменшивщи розмір застави до 55 млн грн.

Раніше захист Насірова просив визначити заставу у розмірі 22 млн грн.

Загалом Насіров перебуває під вартою вже півтора року. У жовтні 2022 року його взяли під варту із заставою у 523 млн грн. З того часу запобіжний захід неодноразово продовжувався, але заставу зменшили уже майже вдесятеро.

Ексголову ДФС обвинувачують у ймовірному отриманні хабара в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям агробарона Бахматюка.

Економічна правда.