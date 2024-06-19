Українським медзакладам передали додаткові генератори на випадок блекаутів

Завдяки спільному проекту МОЗ України та Світового банку було закуплено 78 генераторів потужністю 16 кВт для повноцінної та безперебійної роботи медзакладів на випадок можливих відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба урядового порталу.

Зазначається, що генератори отримають лікарні, центри первинної медико-санітарної допомоги, медичні центри соціально значущих хвороб, центри медико-соціальної реабілітації, центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф й лікувально-діагностичні центри.

Обладнання розподілять до Вінницької, Дніпропетровської, Волинської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Львівської, Кіровоградської, Житомирської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької областей.

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Враховуючи постійні атаки та обстріли Росією енергетичної інфраструктури України, забезпечення закладів охорони здоров’я генераторами дасть їм змогу працювати безперебійно за будь-яких критичних умов. Генератори спрацьовуватимуть автоматично у разі аварійного відключення електроенергії та постачатимуть напругу в мережу.

Загалом зараз в українських медзакладах є 11 262 генератори, які спрацьовуватимуть автоматично у разі надзвичайної ситуації.

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Економічна правда.