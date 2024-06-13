Енергосектор України отримає 1 мільярд доларів: як розподілять кошти
Четвер, 13 червня 2024, 13:20 -
Партнери G7+ оголосили про додаткову допомогу енергетичному сектору на суму понад $1 млрд після останніх російських атак.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
Зокрема, фінансова допомога складається з:
- понад 70 мільйонів євро нових грантових внесків до Фонду підтримки енергетики України;
- 500 мільйонів доларів нового фінансування від США для підтримки енергетичного сектору;
- 300 мільйонів євро додаткового фінансування від ЄБРР;
- щонайменше 47 мільйонів доларів додаткового гранту від Світового банку та донації у формі гуманітарної допомоги від держав-членів ЄС.
Партнери констатували, що після поновлення Росією масованих атак на критичну енергетичну інфраструктуру 22 березня 2024 року українська енергосистема втратила близько 9 ГВт встановленої потужності енергогенерації.
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Нагадаємо:
У Парижі між урядом Франції та України була підписана грантова угода про залучення 200 мільйонів євро на відновлення та реконструкцію критичної інфраструктури. З них 60 мільйонів будуть спрямовані на відновлення енергетики.
Економічна правда.
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