Енергосектор України отримає 1 мільярд доларів: як розподілять кошти

Міненерго

Партнери G7+ оголосили про додаткову допомогу енергетичному сектору на суму понад $1 млрд після останніх російських атак.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Зокрема, фінансова допомога складається з:

понад 70 мільйонів євро нових грантових внесків до Фонду підтримки енергетики України;

500 мільйонів доларів нового фінансування від США для підтримки енергетичного сектору;

300 мільйонів євро додаткового фінансування від ЄБРР;

щонайменше 47 мільйонів доларів додаткового гранту від Світового банку та донації у формі гуманітарної допомоги від держав-членів ЄС.

Партнери констатували, що після поновлення Росією масованих атак на критичну енергетичну інфраструктуру 22 березня 2024 року українська енергосистема втратила близько 9 ГВт встановленої потужності енергогенерації.

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Нагадаємо:

У Парижі між урядом Франції та України була підписана грантова угода про залучення 200 мільйонів євро на відновлення та реконструкцію критичної інфраструктури. З них 60 мільйонів будуть спрямовані на відновлення енергетики.

Економічна правда.

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