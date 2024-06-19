УЗ додала нові потяги на деякі маршрути через збільшення попиту

"Укрзалізниця" додала нові потяги до маршрутів Київ - Одеса та Львів - Одеса через збільшення попиту на літній сезон.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" реагує на підвищення попиту пасажирів впродовж літнього сезону на окремі дати та призначає додатковий поїзд №115 Київ — Одеса на вихідні 22 та 23 червня", - йдеться у повідомлені.

Поїзд відправлятиметься з Києва о 8:26 та прибуватиме до Одеси о 18:22. У зворотному напрямку, з Одеси, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 10:14 та прибуватиме до Києва о 19:48.

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Крім цього, залізничники призначили поїзд №168/167 Львів – Одеса на 30 червня. Він відправлятиметься зі Львова о 07:23 та прибуватиме до Одеси о 18:19. З Одеси поїзд відправлятиметься в ту ж дату о 08:03 та прибуватиме до Львова о 18:40.

Квитки на поїзди будуть доступні в застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

Нагадаємо:

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"Укрзалізниця" за одну добу, 16 червня, перевезла 95 тисяч пасажирів - це найбільша кількість пасажирів, які впродовж однієї доби подорожували залізницею від початку 2024 року.

"Укрзалізниця" посилює денне сполучення Києва та Львова новим швидкісним поїздом Інтерсіті+ №741/742 Київ — Львів.

Економічна правда.