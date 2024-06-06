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"Укрзалізниця" призначила новий швидкісний поїзд Київ - Львів: коли курсуватиме

Четвер, 6 червня 2024, 15:58 - Віктор Волокіта
 
УЗ

"Укрзалізниця" посилює денне сполучення Києва та Львова новим швидкісним поїздом Інтерсіті+ №741/742 Київ — Львів.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці". 

За даними пресслужби, двоповерховий електропоїзд Škoda CityElefant відправлятиметься з Києва о 14:45, Коростень 16:26-16:27, Підзамче 20:42-20:44, прибуття до Львова о 20:56. 

"Зворотно поїзд відправлятиметься зі Львова о 08:10 із зупинкою у Підзамче 08:21-08:23, Коростень 12:31-12:32 прибуття до Києва о 14:10", - додали в пресслужбі. 

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Там також додали, що поїзд відправлятиметься по середах, пʼятницях та неділях з Києва до Львова (перший рейс - 9 червня) та по понеділках, четвергах та суботах — зі Львова до Києва (перший рейс — 10 травня). 

"Для більш зручного доїзду, у поїзда передбачена зупинка на станції Підзамче у Львові", - зазначили в "Укрзалізниці". 

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У травні "Укрзалізниця" призначила додатковий потяг на маршрут Київ - Суми, який складатиметься із сидячих вагонів.

Економічна правда

Укрзалізниця
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