УЗ встановила рекорд із перевезення пасажирів за одну добу

"Укрзалізниця" за одну добу, 16 червня, перевезла 95 тисяч пасажирів - це найбільша кількість пасажирів, які впродовж однієї доби подорожували залізницею від початку 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.

"Цього дня, подорожувало 46 організованих груп дітей до місць відпочинку", - пояснили в компанії.

В УЗ додали, що найпопулярнішими напрямками від початку року вже традиційно залишаються Київ – Львів, Львів – Київ, Дніпро – Київ та Харків – Київ.

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Нагадаємо:

"Укрзалізниця" посилює денне сполучення Києва та Львова новим швидкісним поїздом Інтерсіті+ №741/742 Київ — Львів.

Економічна правда

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