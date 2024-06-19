Обсяг незаконної торгівлі тютюном помітно знизився, але ще загрозливо високий – "Укртютюн"

За останні півроку завдяки активним діям правоохоронних і контролюючих органів, посиленому парламентському контролю з боку податкового комітету та профільної ТСК вдалося помітно знизити обсяг незаконної торгівлі тютюновими виробами.

Про це йдеться у повідомленні асоціації "Укртютюн".

За даними останньої "хвилі" дослідження нелегального ринку тютюнових виробів, що проводиться КАНТАР Україна, частка тіньового сектору тютюнового ринку знизилась з рекордних 25,7% у жовтні 2023 року до 19,1% у березні 2024 року.

За попередніми даними, у квітні 2024 року відбулося подальше зниження частки тіньового сектору до 18% від загального обсягу ринку.

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"Це перший приклад за останні чотири з половиною роки, коли зниження "тіні" відбувається послідовно протягом двох "хвиль" дослідження", - йдеться в повідомленні.

"Разом з тим, 18% – це загрозливо високий для національної економіки і обороноздатності держави показник незаконної торгівлі, еквівалентний понад 20 млрд грн недоотриманих бюджетом податкових надходжень.

Більш того, зупинка на досягнутому означала б реактивне зростання тіньового сектору тютюнового ринку, який неодноразово демонстрував надзвичайну адаптивність і високу резистентність до дій правоохоронців, застосовуючи креативні підходи до виходу з кризових ситуацій" – зазначила Генеральний директор Асоціації "Укртютюн" Наталія ФЕСЮН.

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У повідомленні також йдеться, що асоціація "Укртютюн" підтримує дії правоохоронних і контролюючих органів, зокрема, Національної поліції України, Бюро економічної безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної податкової служби України, Державного бюро розслідувань, Державної митної служби України, Офісу генерального прокурора, Служби безпеки України, у сфері протидії незаконній торгівлі тютюновими виробами.

Нагадаємо:

У червні детективи БЕБ проводили 24 одночасних обшуки на виробництвах та у складських приміщеннях чотирьох виробників сигарет, які підозрюються у незаконному виготовленні тютюнової продукції.

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив про продовження боротьби з корупцією на тютюновому ринку, який він називає "найскладнішим ринком".

Економічна правда