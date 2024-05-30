"Найскладніший ринок": Гетманцев розповів про боротьбу з корупцією на ринку тютюну

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив про продовження боротьби з корупцією на тютюновому ринку, який він називає "найскладнішим ринком".

Про це він розповів у подкасті Центру економічної стратегії, передає LIGA.net.

Гетманцев нагадав, що займається "наведенням порядку" на ринку з 2019 року, проте зізнався, що не зміг подолати тіньову економіку протягом майже п'яти років.

"Тютюн – найскладніший ринок. Я займаюся наведенням порядку з 2019 року. Попри те, що був дотичний до закриття злочинців, що працювали у Жовтих Водах, можу констатувати, що я не зміг побороти тінь протягом майже п'яти років", – зазначив Гетманцев. За його словами, корупція на цьому ринку, "як ракова пухлина, викидає метастази практично у всі держоргани", і в тіні перебуває близько 20 мільярдів гривень податків.

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Гетманцев також розповів про останні зусилля у боротьбі з корупцією, які, на його думку, можуть бути успішними. "Ми робили декілька невдалих підходів, щоб побороти корупцію. І те, чим ми займаємося останні три тижні, мені здається, буде все ж таки вдалим підходом", – сказав він.

Особливо він відзначив роботу Бюро економічної безпеки (БЕБ) щодо тютюнового ринку. За його словами, проведено 24 обшуки одночасно у всіх виробників – легальних і нелегальних, на складах продукції.

"Це вже вирізане обладнання на декількох виробниках, це врешті-решт припинена діяльність київського конвентатора, який виготовляв брендові цигарки попри декілька кримінальних справ", – повідомив депутат.

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Гетманцев також наголосив на важливості публічності та уваги суспільства для успіху в боротьбі з корупцією.

"У суспільства, у білого бізнесу є неабиякі шанси дотиснути цю гідру. Публічність і увага суспільства важливі, щоб ці обшуки не перетворилися на пшик, як було до цього, а мали реальний результат", – підкреслив він і додав, що у Львові вже є перші результати.

Нагадаємо:

14 травня проведено обшуки у вітчизняних виробників тютюну, щодо яких є підтверджені відомості про їх нелегальну діяльність.

Детективи БЕБ проводили 24 одночасних обшуки на виробництвах та у складських приміщеннях чотирьох виробників сигарет, які підозрюються у незаконному виготовленні тютюнової продукції. Зокрема у виробництві сигарет за формою 2 та їх подальшій реалізації в Україні та країнах ЄС.