McDonald's планує відкрити ресторани у Чернівцях, Ужгороді та передмісті Києва

Протягом 2024 року мережа ресторанів швидкого харчування McDonaldʼs планує відкрити свої філіали в Ужгороді, Чернівцях та передмісті Києва. Загалом компанія має намір відкрити не менше шести ресторанів в Україні.

Про це на пресконференції повідомила CEO McDonaldʼs Ukraine Юлія Бадрітдінова, пише Forbes.

"Ужгород та Чернівці – єдині обласні центри, де немає McDonaldʼs. Цьогоріч там відкриємося", – повідомила Юлія Бадрітдінова.

За її словами, у 2024 році компанія планує відкрити не менше шести ресторанів по всій Україні.

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"Плануємо розвиватися й у сателітах Києва", – додає Бадрітдінова.

Нагадаємо:

У квітні 2023 року у Дніпрі перші п’ять ресторанів мережі закладів швидкого харчування McDonald’s відновили роботу.

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У травні 2023 року мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s оголосила про відновлення роботи двох ресторанів у Кременчуці на вул. Київській, 6 та у Полтаві на вул. Європейській, 187-А.