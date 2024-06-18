Фонд держмайна залучив до бюджету майже 1 мільярд з приватизації

Фонду державного майна у січні – травні 2024 року вдалося реалізувати на приватизаційних аукціонах 181 об’єкт державної власності на загальну суму 965 млн грн.

Про це йдеться у дайджесті діяльності ФДМУ, який оприлюднив народний депутат Ярослав Железняк.

Згідно з наведеними даними, за травень вдалося приватизувати 31 об'єкт на 93 мільйони гривень.

Станом на 31 травня у переліку об’єктів малої приватизації перебувало 1 376 активів. За цей рік до переліку додали 182 об'єкти, але на противагу вилучили 259.

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Нагадаємо:

4 липня відбудеться аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу ДП "Діпроверф", що розташоване на вул. Преображенській, 25.

Фонд державного майна України оголосив на 24 червня 2024 року аукціон з продажу єдиного майнового комплексу ДП "Неполоковецький комбінат хлібопродуктів" із стартовою ціною 217,4 млн гривень.

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Економічна правда.