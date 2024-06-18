Всі розділи
Укр / Рус

Запрошуємо на перший за час великої війни Банківський форум

Фонд держмайна залучив до бюджету майже 1 мільярд з приватизації

Вівторок, 18 червня 2024, 16:11 - Артур Крижний

Фонду державного майна у січні – травні 2024 року вдалося реалізувати на приватизаційних аукціонах 181 об’єкт державної власності на загальну суму 965 млн грн.

Про це йдеться у дайджесті діяльності ФДМУ, який оприлюднив народний депутат Ярослав Железняк.

Згідно з наведеними даними, за травень вдалося приватизувати 31 об'єкт на 93 мільйони гривень.

Станом на 31 травня у переліку об’єктів малої приватизації перебувало 1 376 активів. За цей рік до переліку додали 182 об'єкти, але на противагу вилучили 259.

Реклама:

Нагадаємо:

4 липня відбудеться аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу ДП "Діпроверф", що розташоване на вул. Преображенській, 25. 

Фонд державного майна України оголосив на 24 червня 2024 року аукціон з продажу єдиного майнового комплексу ДП "Неполоковецький комбінат хлібопродуктів" із стартовою ціною 217,4 млн гривень.

Реклама:

Економічна правда.

ФДМУ приватизація бюджет
Реклама:
Матеріали за темою
"Земельний банк": Уряд передав понад 100 тисяч гектарів землі ФДМУ 14 червня 2024, 20:28
Фонд держмайна продав завод російсько-грецького олігарха "ПентоПак" за 100 мільйонів 10 червня 2024, 15:28
Кейс Ocean Plaza: Фонд держмайна дарує $200 млн путінському олігарху та російському ВПК 6 червня 2024, 13:34
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті