У липні спробують приватизувати майно ДП "Діпроверф"

4 липня відбудеться аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу ДП "Діпроверф", що розташоване на вул. Преображенській, 25.

Про це повідомляє регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву.

Як йдеться в повідомленні, основним видом діяльності державного підприємства є інжиніринг, геологія та геодезія, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Загальна площа земельних ділянок: 0,56 га.

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Загальна площа будівель та споруд: 17,2 тис кв. м.

Кількість працівників (станом на 31.03.2024): 12 осіб.

"До об’єкта приватизації входять 18 зареєстрованих одиниць нерухомого майна та інфраструктури (виробничі, інженерні та господарські споруди), 4 транспортних засоба", - йдеться в повідомленні.

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У ФДМУ по місту Києву також зазначили, що на балансі підприємства перебуває об’єкт, що не підлягає приватизації. Йдеться про захисну споруду цивільного захисту – протирадіаційне укриття загальною площею 259,3 кв. м.

Реєстрація на аукціон триває до 3 липня.

Нагадаємо:

Фонд державного майна України оголосив на 24 червня 2024 року аукціон з продажу єдиного майнового комплексу ДП "Неполоковецький комбінат хлібопродуктів" із стартовою ціною 217,4 млн гривень.

Економічна правда