Фонд держмайна продає хлібокомбінат за 217 мільйонів

Фонд державного майна України оголосив на 24 червня 2024 року аукціон з продажу єдиного майнового комплексу ДП "Неполоковецький комбінат хлібопродуктів" із стартовою ціною 217,4 млн гривень.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

"Наступного понеділка на онлайн торги плануємо виставити "Неполоковецький комбінат хлібопродуктів"... Це діюче підприємство з виробництва продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, яке має потужну виробничу базу та значний потенціал розвитку", - йдеться в повідомленні.

До складу ЄМК входять виробничі, складські, адміністративні та допоміжні будівлі, площею майже 42 тис. кв.м, 24 од. транспорту та спецтехніки і понад 1 200 од. обладнання та інших активів.

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За словами Коваля, готова інфраструктура об’єкту дозволяє одразу розпочати ефективну діяльність та нарощувати обсяги.

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Економічна правда.