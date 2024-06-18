Рада дозволила фінансувати підрозділи Сил оборони з місцевих бюджетів

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №9559д, який дозволяє місцевим органам самоврядування фінансувати підрозділи Сил оборони на час дії воєнного стану.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, за відповідний законопроєкт проголосували 303 народних обранці.

За словами народного депутата Романа Лозинського, відтепер місцеві ради зможуть легально закуповувати дрони, аптечки, пікапи, запчастини до автомобілів, і все те, що можна придбати на запит від військових частин.

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"Крім того, за погодженням із Міноборони, місцеві ради, наприклад, у прифронтових чи прикордонних зонах зможуть фінансувати створення фортифікацій та інших захисних споруд", - додав він.

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Війна за новими ставками. Який ефект дасть підвищення податків

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Нагадаємо:

Через збільшення фінансування на військові потреби в уряді обговорюють підвищення ставок військового збору та податку на додану вартість (ПДВ).

Економічна правда.