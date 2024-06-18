Apple зупиняє свій сервіс розстрочки через рік після запуску

Apple припиняє дію послуги "купити зараз, заплатити пізніше" трохи більше ніж через рік після запуску.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що на сайті Apple з'явилося повідомлення про зупинку видачі нових кредитів для Apple Pay Later, але це не вплине на вже відкриті кредити.

Послуга під назвою Apple Pay Later дозволяла клієнтам розділяти покупки на суму від 50 до 1000 доларів на чотири платежі протягом шести тижнів без відсотків і комісій.

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Компанія заявила, що планує запропонувати людям можливість подавати заявки на отримання кредитів від інших компаній за принципом "купи зараз, заплати пізніше", коли вони розраховуються за допомогою Apple Pay, платіжної системи компанії.

Повідомляється, що компанія також додасть сканований код, який допоможе покупцям використовувати Apple Pay в Інтернеті.

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Єврокомісія має намір пред'явити звинувачення компанії Apple за придушення конкуренції в її магазині мобільних додатків - це перший випадок, коли регулятори ЄС використали нові цифрові правила проти великих технологічних компаній.

Інвестори Apple Inc. нарешті отримали дорожню карту того, як компанія буде використовувати штучний інтелект - і вони відреагували на це, підштовхнувши акції до найкращого тижня з 2021 року.