Apple очікує найкращий тиждень зростання акцій з 2021 року через ШІ-функції у iPhone

Інвестори Apple Inc. нарешті отримали дорожню карту того, як компанія буде використовувати штучний інтелект - і вони відреагували на це, підштовхнувши акції до найкращого тижня з 2021 року.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Уолл-стріт робить ставку на те, що нові функції штучного інтелекту в iPhone - включаючи угоду Apple з OpenAI про інтеграцію ChatGPT - стимулюватимуть масовий цикл оновлення серед користувачів, які тримаються за старіші пристрої.

Інвестори "більше впевнені в тому, що Apple повернулася в гру, що вона наздогнала конкурентів і що вона знову побачить прискорення зростання, враховуючи встановлену базу телефонів, які потрібно буде оновити, щоб скористатися перевагами цієї нової технології", - сказав Джим Авад, старший керуючий директор Clearstead Advisors. "Apple буде головним бенефіціаром ШІ, і акції компанії наздоганяють його".

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Провідні акції Уолл-стріт швидко перетасувалися на оптимізмі щодо штучного інтелекту. У четвер Apple обігнала Microsoft Corp. як найбільшу компанію за ринковою капіталізацією. Ще в понеділок Apple була третьою за величиною, відстаючи від Nvidia Corp з капіталізацією 3,2 трильйона доларів і Microsoft, яка утримувала першість з січня.

Виробник iPhone налаштований на найбільший тижневий приріст у відсотках з 2021 року, піднявшись до нового рекордного максимуму. З моменту квітневого падіння акції додали понад 700 мільярдів доларів ринкової вартості. Рейтинг купівлі акцій наближається до найвищого з 2017 року.

Нагадаємо:

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Техногігант Apple у середу знову став найдорожчою компанією світу, змістивши з першого місця Microsoft.

Акції Apple Inc. підвищуються після презентації WWDC та демонстрації планів компанії щодо використання штучного інтелекту. Про це пише Bloomberg.

Ілон Маск висловився на свою багатомільйонну аудиторію в соцмережі X проти інтеграції ChatGPT в пристрої Apple, яка була анонсована на конференції для розробників WWDC 2024. Маск навіть пригрозив заборонити девайси Apple у своїх компаніях та відбирати їх у відвідувачів на вході.

Apple планує наступного тижня оголосити про угоду між компанією та OpenAI про інтеграцію ChatGPT в операційну систему iPhone.

Економічна правда.