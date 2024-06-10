Фонд держмайна продав завод російсько-грецького олігарха "ПентоПак" за 100 мільйонів

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Фонд держмайна продав завод, конфіскований у російсько-грецького олігарха Івана Саввіді, за 103 мільйони гривень.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

"ФДМУ вперше продав санкційний завод. Мова йде про потужне підприємство з виробництва упаковки для м'ясопереробної галузі – "ПентоПак". Ринок визначив вартість цього об’єкту і переможна ставка повторного аукціону склала трохи більше 103 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на оплату вартості лота у покупця є 20 днів. Окрім запропонованої вартості інвестор вже заплатив гарантійний внесок у розмірі 20,3 мільйонів гривень.

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Довідка. Завод "ПентоПак" був конфіскований у родини російсько-грецького олігарха Саввіді. Кошти від його продажу підуть на відбудову у Фонд ліквідації наслідків російської агресії.

Нагадаємо:

Фонд держмайна готує до приватизації завод "ПентоПак" у Борисполі, який Україна конфіскувала у російсько-грецького олігарха Івана Саввіді через підтримку російської агресії.

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції про стягнення в дохід держави активів російсько-грецького олігарха Івана Саввіді та його дружини Кіріякі, зокрема, і 100% корпоративних акцій ПрАТ "Пентопак", який є одним з лідерів з виробництва упаковки для м'ясних та ковбасних виробів.

Економічна правда