Фонд держмайна успішно продав приміщення в Каневі: ціна зросла у 220 разів
Фонд держмайна в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" успішно провів аукціон з продажу невеликого нежитлового приміщення у Каневі Черкаської області.
Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.
Згідно з інформацією пресслужби, за право власності на об’єкт приватизації змагалися 21 потенційний інвестор, що зумовило збільшення стартової ціни з 2 041 гривні до переможної — 450 тис. гривень.
Тобто, ціна на аукціоні з продажу нерухомого майна збільшилась у 220,5 рази
"Об'єкт приватизації – нежитлове приміщення, загальною площею 34,2 м², яке знаходиться в бізнес районі міста та має хороші перспективи перетворитися на офіс чи маленьке виробництво.
Адже новий власник отримає два кабінети площами 7,9 м² та 16,8 м², коридор 4,5 м², санвузол 3,4 м² та вбиральню 1,6 м²", - - розповіли в ФМДУ.
Там також додали, що приміщення знаходиться на сьомому поверсі дев’ятиповерхового будинку.
Нагадаємо:
Фонд держмайна продав завод, конфіскований у російсько-грецького олігарха Івана Саввіді, за 103 мільйони гривень.
Економічна правда