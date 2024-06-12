Фонд держмайна успішно продав приміщення в Каневі: ціна зросла у 220 разів 

ФДМУ

Фонд держмайна в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" успішно провів аукціон з продажу невеликого нежитлового приміщення у Каневі Черкаської області.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Згідно з інформацією пресслужби, за право власності на об’єкт приватизації змагалися 21 потенційний інвестор, що зумовило збільшення стартової ціни з 2 041 гривні до переможної — 450 тис. гривень.

Тобто, ціна на аукціоні з продажу нерухомого майна збільшилась у 220,5 рази

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"Об'єкт приватизації – нежитлове приміщення, загальною площею 34,2 м², яке знаходиться в бізнес районі міста та має хороші перспективи перетворитися на офіс чи маленьке виробництво.

Адже новий власник отримає два кабінети площами 7,9 м² та 16,8 м², коридор 4,5 м², санвузол 3,4 м² та вбиральню 1,6 м²", - - розповіли в ФМДУ.

Там також додали, що приміщення знаходиться на сьомому поверсі дев’ятиповерхового будинку.

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Нагадаємо:

Фонд держмайна продав завод, конфіскований у російсько-грецького олігарха Івана Саввіді, за 103 мільйони гривень.

Економічна правда