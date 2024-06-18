Напої Coca-Cola можна знайти на ринку РФ, а її "дочка" все ще отримує прибуток - Bloomberg
Напої бренду Coca-Cola Company досі можна знайти в супермаркетах по всій Росії, а прибутки від продажу Coca-Cola в РФ просто перейшли до її дочірньої компанії Coca-Cola HBC.
Про це повідомляє Bloomberg.
Після початку великої війни Coca-Cola Co. стала однією з перших корпорацій, яка пообіцяла вийти з Росії. Компанія попросила своїх партнерів у Росії вилучити товар з магазинів, припинити постачання сиропу та припинити виробництво.
Повідомляється, що два роки по тому характерний червоний логотип Coke все ще легко знайти в супермаркетах і ресторанах по всій країні.
А якщо взяти до уваги новинку під назвою "Добрий Кола", що продається в банках знайомого червоного кольору і має смак, який мало хто зможе відрізнити від оригіналу, – за деякими показниками Coca-Cola залишається провідним виробником газованих напоїв у Росії.
Це можливо тому, що компанія Multon Partners, яка розливала кока-колу в країні, належить окремій лондонській компанії Coca-Cola HBC, в якій американська материнська компанія володіє 21% акцій.
Коли після початку великої війни HBC припинила виробництво коли, Multon випустила "Добру Колу". Вона стала найпопулярнішою газованою водою в країні, займаючи 13% ринку.
"Прибутки від продажу Coca-Cola в Росії просто перейшли до Coca-Cola HBC, яка отримала частку ринку завдяки успіху "Доброго", – каже Гаррет Нельсон, аналітик CFRA Research.
Оригінальну колу ж імпортують із сусідніх країн, таких як Грузія та Казахстан. Після вторгнення Росія прийняла закон, що дозволяє продавати брендовані товари без згоди власника торгової марки. Завдяки цьому імпорту "Кока-Кола" стала газованою водою № 3 в Росії, займаючи 6% ринку.
Нагадаємо:
У Coca-Cola заявили, що подані заявки в Росії на реєстрацію товарних знаків призначені для збереження інтелектуальних прав, зокрема, через те, що треті сторони в усьому світі вже давно прагнуть скористатися репутацією продуктів компанії.
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