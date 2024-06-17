Російський "АвтоВАЗ" збирається продавати свої автомобілі в ОАЕ - РосЗМІ
Продажі автомобілів Lada російського "АвтоВАЗ" в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) почнуться вже цього року.
Такий анонс зробив президент російського концерну Максим Соколов, пише Lenta.ru.
Зазначається, що машини будуть представлені в дилерському центрі, розташованому на центральній автомобільній вулиці в Дубаї.
За словами Соколова, господар центру приїжджав на завод у Тольятті й підписав дилерську угоду. Наразі проводиться закупівля тестової партії та сертифікація машин для ринку ОАЕ, що займе чимало часу.
Нагадаємо:
Колишній завод Nissan у Санкт-Петербурзі, яким з 2023 володів АвтоВАЗ, "повернувся державі".
Автозавод "Тойота Мотор" японського автовиробника Toyota в селищі Шушари під Санкт-Петербургом викупило Федеральне державного унітарне підприємство РФ "Центральний науково-дослідний автомобільний і автомоторний інститут "НАМИ", підвідомче Мінпромторгу РФ.
Економічна правда.