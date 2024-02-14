АвтоВАЗ не впорався: колишній завод Nissan у Росії знову передали державі

Колишній завод Nissan у Санкт-Петербурзі, яким з 2023 володів АвтоВАЗ, "повернувся державі".

Про це повідомив віце-президент із продажу та маркетингу автовиробника Дмитро Костромін, передає російське видання РБК.

"Санкт-Петербург, який прийшов до нас наприкінці 2022 року, 2023-го, зараз, наскільки ви знаєте, ми його назад віддали державі. Тепер це самостійна заводська одиниця", — повідомив він.

За даними джерела РБК, близького до російського виробника, завод повернувся у власність державного автомобільного та автомоторного інституту НАМІ. НАМІ у 2022 році і викупив завод у Nissan за символічну ціну з опціоном зворотного викупу протягом шести років

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Три співрозмовники РБК на авторинку зазначають, що зміна власника заводу необхідна для уникнення санкційних ризиків.

Одне з джерел розповіло, що АвтоВАЗ "з новим китайським партнером Chery готує завод до перезапуску". Надалі завод або залишиться у держвласності і на майданчику організують контрактне складання для Chery, або НАМІ передасть завод китайській стороні в оперативне управління.

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Автозавод "Тойота Мотор" японського автовиробника Toyota в селищі Шушари під Санкт-Петербургом викупило Федеральне державного унітарне підприємство РФ "Центральний науково-дослідний автомобільний і автомоторний інститут "НАМИ", підвідомче Мінпромторгу РФ.