В понеділок зменшать застосування графіків відключення електроенергії
В Україні буде зменшено час застосування більшого обсягу обмежень: 2 черги одночасно будуть застосовані з 19:00 до 22:00".
Про це повідомляє "Укренерго".
"Укренерго" пояснює це зниженням споживання порівняно з прогнозним через прохолодну погоду.
Нагадаємо:
За вказівкою "Укренерго", стабілізаційні відключення у понеділок, 17 червня, планували застосовувати протягом усього дня, з 08:00 до 24:00.
Досить реально, що взимку українці можуть отримувати п'ять-шість годин світла на день, але все буде залежати від обставин.
З 24 червня критична інфраструктура отримає пріоритет в електропостачанні, а решта електроенергії буде розподілена рівномірно між областями.
Якщо Росія продовжить повітряні атаки по електростанціях в Україні, то, за найгіршим сценарієм, взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без електрики й опалення.
Економічна правда.