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В понеділок зменшать застосування графіків відключення електроенергії

Понеділок, 17 червня 2024, 11:35 - Віктор Волокіта

В Україні буде зменшено час застосування більшого обсягу обмежень: 2 черги одночасно будуть застосовані з 19:00 до 22:00".

Про це повідомляє "Укренерго".

"Укренерго" пояснює це зниженням споживання порівняно з прогнозним через прохолодну погоду.

Нагадаємо:

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За вказівкою "Укренерго", стабілізаційні відключення у понеділок, 17 червня, планували застосовувати протягом усього дня, з 08:00 до 24:00.

Досить реально, що взимку українці можуть отримувати п'ять-шість годин світла на день, але все буде залежати від обставин.

З 24 червня критична інфраструктура отримає пріоритет в електропостачанні, а решта електроенергії буде розподілена рівномірно між областями.

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Якщо Росія продовжить повітряні атаки по електростанціях в Україні, то, за найгіршим сценарієм, взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без електрики й опалення.

Економічна правда.

Укренерго електроенергія населення
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