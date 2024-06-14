Високий ріст цін у РФ тисне на центральний банк щодо підняття облікової ставки

Інфляція в Росії досягла нового піку у 2024 році, що тисне на центральний банк. Річне зростання цін досягло 8,3% у травні, з 7,84% у квітні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Російська інфляція прискорилася в травні до найвищого рівня за останній рік, що посилює тиск на центральний банк з метою підвищення ключової ставки для стримування зростання цін.

Річна інфляція досягла 8,3% минулого місяця з 7,84% у квітні, що є найвищим показником з лютого минулого року, свідчать дані Федеральної служби статистики.

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При цьому голова банку Росії Ельвіра Набіулліна попередила про можливість "значного" підвищення ставки вже в липні, якщо інфляційний тиск не почне слабшати.

Це сталося після того, як центральний банк утримав ставку на рівні 16% на четвертому засіданні поспіль, оскільки війна Росії в Україні продовжує перегрівати економіку і стимулювати інфляцію.

Зазначається, що Набіуліна очікує повернення інфляції до рівня 4% вже у 2025 році.

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Нагадаємо:

США оголосили про розширення санкційного переліку проти РФ, додавши до нього понад 30 фізичних осіб і понад 200 юридичних осіб. Санкції, зокрема, запровадили щодо Національного клірингового центру та Московської біржі.

Деякі комерційні банки Киргизстану частково призупинили роботу з російськими системами грошових переказів.

Акції Московської біржі 13 червня відкрилися зниженням до 15% на тлі запровадження санкцій США.