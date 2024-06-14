За перші шість місяців 2024 року через Одеські порти експортували 46 мільйонів тонн товарів

З початку рок через Одеські порти експортували 46 млн тонн товарів, переважно агропродукції.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер під час Чорноморського безпекового форуму, передає Укрінформ.

За його словами, через недоступність інших портів в інших областях України Одещина стала єдиним логістичним центром, і сьогодні майже 80% всіх вантажів рухаються саме через порти регіону.

"Попри морську блокаду та обстріли ворога, нам вдалося на сьогодні вийти до 50% довоєнного товарообігу. З початку цього року портами Одещини вже було експортовано 46 млн т продукції – це на 70% більше, ніж показник минулого року", - зазначив Кіпер.

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Очільник ОВА додав, що, попри складну ситуацію, Україна не припиняє постачати продовольство в інші країни. Відтак приорітетами допомоги для регіону мають бути системи ППО та злагоджені дії міжнародних партнерів у питанні розмінування акваторії Чорного моря.

Нагадаємо:

Вантажообіг морських портів у травні 2024 року становив 8,265 млн тонн, що майже вдвічі більше травневого показника минулого року.

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Українським морським коридором за 9 місяців експортовано 50 мільйонів тонн вантажів.