Українським морським коридором вже експортовано 50 мільйонів тонн вантажів

Getty Images

Українським морським коридором за 9 місяців експортовано 50 мільйонів тонн вантажів.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

"Починаючи з першого судна Joseph Shulte, що вийшло Українським коридором 16 серпня 2023 року, українські чорноморські порти переробили цей рекордний об’єм вантажів попри постійні атаки ворога на нашу критичну інфраструктуру. Це 1737 оброблених суден", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Реклама:

Створений Військово-Морськими силами ЗСУ морський коридор забезпечив експорт з серпня майже 33,8 млн тонн вантажів, що перевищує показники роботи в рамках "зернової ініціативи".

Економічна правда.