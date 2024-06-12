Українські морські порти збільшили вантажообіг за травень вдвічі

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Вантажообіг морських портів у травні 2024 року становив 8,265 млн тонн, що майже вдвічі більше травневого показника минулого року.

Про це повідомляє пресслужба адміністрації морських портів України.

Зазначається, що за підсумками травня 2024 року 8 млн 265 тис тонн вантажів було оброблено морськими портами України, що майже у два рази перевищує аналогічний показник 2023 року.

Вантажообіг через Український коридор у травні склав 6,7 млн тонн, з яких – 4,5 млн тонн – продукція українських аграріїв.

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В пресслужбі додають, що лідерами вантажообігу є зернові та рудні вантажі - 5,3 млн тонн та 1,5 млн тонн відповідно. Проти 3,5 млн тонн зернових та 241 тис тонн рудних у 2023 році.

Загалом з початку 2024 року порти України обробили майже 46 млн тонн, проти 26,6 млн тонн у 2023 році.

Нагадаємо:

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Українським морським коридором за 9 місяців експортовано 50 мільйонів тонн вантажів.