В Україні демінери прискорили розмінування агроземель 

В Україні обстеження та очищення сільськогосподарських земель демінерами цього року прискорилось, якщо порівнювати з минулим 2023 роком.

Про це розповів заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

За його інформацією, в травні підрозділи урядових та неурядових операторів протимінної діяльності обстежили майже 31 тисячу гектарів земель сільгосппризначення.

Усього з початку року демінери обстежили більш як 146 тисяч гектарів сільгоспземель, повернули в господарську експлуатацію – понад 137,8 тис. га.

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"Добрий приклад якісно налагоджених процесів демонструє Херсонська обласна військова адміністрація, яка побудувала ефективну координацію всіх операторів, що працюють в області.

Завдяки цьому там за травень вдалося повернути в експлуатацію земель, площа яких удвічі перевищує площу самого міста", – поділився підсумками травня Ігор Безкаравайний.

Усього в травні повернули в експлуатацію аграріям 29,8 тис. га земель сільгосппризначення. Серед них, зокрема, в Херсонській області - 26,9 тис. га.

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Економічна правда