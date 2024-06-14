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В Україні демінери прискорили розмінування агроземель 

П'ятниця, 14 червня 2024, 17:27 - Віктор Волокіта

В Україні обстеження та очищення сільськогосподарських земель демінерами цього року прискорилось, якщо порівнювати з минулим 2023 роком. 

Про це розповів заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

За його інформацією, в травні підрозділи урядових та неурядових операторів протимінної діяльності обстежили майже 31 тисячу гектарів земель сільгосппризначення. 

Усього з початку року демінери обстежили більш як 146 тисяч гектарів сільгоспземель, повернули в господарську експлуатацію – понад 137,8 тис. га. 

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"Добрий приклад якісно налагоджених процесів демонструє Херсонська обласна військова адміністрація, яка побудувала ефективну координацію всіх операторів, що працюють в області. 

Завдяки цьому там за травень вдалося повернути в експлуатацію земель, площа яких удвічі перевищує площу самого міста", – поділився підсумками травня Ігор Безкаравайний.

Усього в травні повернули в експлуатацію аграріям 29,8 тис. га земель сільгосппризначення. Серед них, зокрема, в Херсонській області - 26,9 тис. га.

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Нагадаємо:

Країни-учасниці Ukraine Recovery Conference збільшили свої зобовʼязання в частині підтримки гуманітарного розмінування в Україні на понад 35 мільйонів доларів США. 

Українське підприємство A3tech в рамках сертифікації провело випробування на полігоні важкої машини для розмінування DOK-ING MV-10, зібраної та частково локалізованої в Україні. 

Економічна правда

аграрії земля Мінекономіки
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