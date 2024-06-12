Партнери додатково виділили Україні $35 мільйонів на гуманітарне розмінування 

Країни-учасниці Ukraine Recovery Conference збільшили свої зобовʼязання в частині підтримки гуманітарного розмінування в Україні на понад 35 мільйонів доларів США.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Як йдеться в повідомленні, завдяки цьому загальна сума зобовʼязань країн-партнерів України сягнула понад 850 мільйонів доларів США в еквіваленті. Це гроші, виділені на проекти у сфері гуманітарного розмінування на 2022-2027 роки.

У пресслужбі зазначили, що серед країн, які оголосили про додаткове виділення грошей на підтримку гуманітарного розмінування – Німеччина, яка профінансує 7 проектів, які реалізує спільно із партнерами в Україні.

Реклама:

"На потреби у гуманітарному розмінуванні німецький уряд виділив додаткові 20 мільйонів євро на 2024 рік", - розповіли в Міністерстві.

Зокрема, 1 млн євро піде на пілотний проект спільно із Данською Радою у справах біженців та міжнародною організацією Humanity & Inclusion з комплексної допомоги постраждалим від мінно-вибухових предметів: від фізичної реабілітації до психосоціальної підтримки.

Ще 4 мільйони євро Німеччина виділить на продовження діючих проектів у 2025 році.

Реклама:

Швеція також оголосила про додаткове виділення 9 мільйонів доларів США. Ця допомога піде на збільшення спроможності державних інституцій навчати власні підрозділи із розмінування.

Бельгія також виділила 2 мільйони євро на спільні проекти із UNDP та FAO в сфері гуманітарного розмінування.

У Міністерстві нагадали, що з початку широкомасштабної війни Україна після проведення нетехнічного обстеження повернула до використання близько 30 тисяч квадратних кілометрів територій, які раніше були під окупацією, або на яких велися бойові дії.

Нагадаємо:

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні завив, що Італійська Республіка готова спрямувати новий пакет військової допомоги з посиленням протиповітряної для України та погодила новий пакет на 140 мільйонів євро на заходи з розвитку української інфраструктури.

Економічна правда