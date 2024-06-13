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В Україні провели випробування машини розмінування, виробництво якої запустять в серію 

Четвер, 13 червня 2024, 17:58
 

Українське підприємство A3tech в рамках сертифікації провело випробування на полігоні важкої машини для розмінування DOK-ING MV-10, зібраної та частково локалізованої в Україні. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки. 

Згідно з повідомленням, після отримання сертифіката компанія-виробник зможе не лише налагодити серійне виробництво, але й зможе якісніше проводити сервісне обслуговування, оскільки необхідна для цього база буде в Україні.

"Важкі машини для розмінування суттєво прискорюють очищення територій та підвищують безпеку персоналу, який працює в полі. Вони довели свою ефективність в Харківській області та на півдні України. 

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Вже зараз робочий орган для цих машин на 40% виготовляється в Україні, а до кінця року цей показник планують довести до 100%", – розповіла перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

У пресслужбі також повідомили, що MV-10 пройшла випробування на продуктивність в умовах ущільненого ґрунту та на піску. Машину для розмінування також випробували на здатність очищувати ділянку від рослинності заввишки до двох метрів та з діаметром стовбура понад 10 сантиметрів. Під час випробування на живучість MV-10 витримала п'ять підривів під робочим органом еквівалента протитанкової міни ТМ-62М.

У Міністерстві також зазначили, що A3tech має попереднє замовлення на виготовлення восьми машин для розмінування MV-10. Загалом же потужність виробництва може скласти до 60 машин в рік. 

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Зараз в Україні працює 17 важких машин розмінування DOK-ING MV-10. 

Довідково: 

DOK-ING MV-10 – важка машина для розмінування з подвійним робочим комплектом: ланцюговим механізмом та фрезою. Здатна витримувати підрив протитанкової міни. Використовується для очищення територій від різних типів мін та вибухонебезпечних предметів. MV-10 може очищувати до 3000 м2 площі за годину. Може працювати як на рівнинній поверхні, так і на схилах.

Нагадаємо: 

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Економічна правда

Мінекономіки війна
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