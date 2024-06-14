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Під час приватизації ціна лісозаводу зросла майже в 59 разів

П'ятниця, 14 червня 2024, 14:36 - Економічна правда
 
фото: ФДМУ

Вартість лісозаводу під час аукціону з приватизації зросла у 58,8 раза, з 10,2 тисяч гривень, до фінальних — 600 тисяч гривень. 

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Зазначається, що 13 червня в системі "Прозорро.Продажі" відбувся онлайн-аукціон з приватизації будівлі лісозаводу площею 535,5 м кв.

В ході торгів вартість активу зросла зі стартових — 10,2 тис грн, до фінальних — 600 тис грн, у 58,8 раза. 

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В пресслужбі також повідомляють, що за право власності на об’єкт змагалися 11 потенційних інвесторів. 

Актив — двоповерхова будівля, складається з цеху, двох приміщень на першому поверсі та двох приміщень (кабінетів) на другому поверсі. Наявні електропостачання та опалення, загальна площа 535,5 м².

Нагадаємо:

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Фонд держмайна продав завод, конфіскований у російсько-грецького олігарха Івана Саввіді, за 103 мільйони гривень.

Фонд державного майна виставляє на приватизаційний аукціон Зірненський спиртзавод на Рівненщині, який досі активно випускає продукцію. 

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