Відключення світла у п'ятницю почнуться на 4 години раніше
Укренерго додало 4 години відключень світла - з 14:00 до 22:00, замість 18:00, анонсованих раніше.
Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.
"Укренерго перерахував обмеження на сьогодні: графіки почнуть працювати з 14:00", - написав він.
В "Укренерго" додали, що причиною перегляду графіків відключень є зростання споживання електроенергії в східних регіонах та зниження виробництва електроенергії сонячними електростанціями у західних областях.
При цьому, енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.
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Нагадаємо:
У пʼятницю, 14 червня, по всій Україні обленерго планували застосовувати графіки погодинних відключень з 18:00 до 22:00.
Досить реально, що взимку українці можуть отримувати п'ять-шість годин світла на день, але все буде залежати від обставин.
Економічна правда.