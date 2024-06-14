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Відключення світла у п'ятницю почнуться на 4 години раніше

П'ятниця, 14 червня 2024, 13:15 - Артур Крижний , Віктор Волокіта
 
Getty Images

Укренерго додало 4 години відключень світла - з 14:00 до 22:00, замість 18:00, анонсованих раніше.

Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

"Укренерго перерахував обмеження на сьогодні: графіки почнуть працювати з 14:00", - написав він.

В "Укренерго" додали, що причиною перегляду графіків відключень є зростання споживання електроенергії в східних регіонах та зниження виробництва електроенергії сонячними електростанціями у західних областях.

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При цьому, енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

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Нагадаємо:

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У пʼятницю, 14 червня, по всій Україні обленерго планували застосовувати графіки погодинних відключень з 18:00 до 22:00. 

Досить реально, що взимку українці можуть отримувати п'ять-шість годин світла на день, але все буде залежати від обставин.

Економічна правда.

Укренерго електроенергія населення
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