Boeing досліджує нову проблему якості літаків 787 – Reuters
Компанія Boeing розслідує нову проблему якості свого літака 787 Dreamliner після того, як виявилось, що сотні кріплень були неправильно встановлені на фюзеляжах деяких недоставлених реактивних літаків.
Про це пише Reuters з посиланням на джерела.
За їх словами, остання з серії виробничих проблем, які стосуються американського літакобудівника, пов’язана з неправильним "затягуванням" на заводі Boeing понад 900 кріпильних елементів на літак – рівномірно розподілених між обома сторонами середньої частини корпусу літака.
Boeing підтвердив перевірки у відповідь на запит Reuters і заявив, що не бачить впливу на поставки.
"Наша команда 787 перевіряє кріплення в боковинах деяких літаків 787 Dreamliner, які не були доставлені, щоб переконатися, що вони відповідають нашим інженерним специфікаціям. Експлуатаційний флот може продовжувати безпечну роботу", – зазначили в компанії.
Натомість у заяві Федерального авіаційного управління США (FAA) сказано, що компанія Boeing виявила, що може мати "неправильно встановлені кріплення фюзеляжу на деяких літаках 787".
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"Репутаційне мінне поле": чим аварія на борту Alaska Airlines загрожує Boeing
Нагадаємо:
6 січня Boeing 737 MAX 9, що належав авіакомпанії Alaska Airlines і вилетів із Портленда в Онтаріо, був змушений здійснити екстрену посадку в аеропорті Портленда після того, як під час набору висоти в нього відірвалася панель-заглушка і сталася розгерметизація салону. На борту перебував 171 пасажир і шість членів екіпажу, ніхто не постраждав.
Розслідування Національної ради з безпеки на транспорті США (NTSB) виявило, що на дверях літака, які відірвалися, не було чотирьох болтів. FAA призупинило експлуатацію Boeing 737 MAX 9, розпочало аудит системи контролю якості в компанії та заборонило Boeing нарощувати виробництво літаків сімейства 737 MAX, допоки проблеми у сфері контролю якості не будуть усунені.
На початку березня FAA повідомило, що під час аудиту компаній Boeing і Spirit AeroSystems, яка виробляє фюзеляжі для Boeing 737 MAX, виявило численні випадки недотримання вимог контролю якості.