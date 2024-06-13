Центробанк РФ тимчасово скасував торги на Мосбіржі

Центробанк РФ ухвалив рішення тимчасово не проводити на Мосбіржі торги зранку 14 червня.

Про це у заяві фінустанови.

"Банк Росії ухвалив рішення не проводити торгові сесії до 9:50 за московським часом на валютному ринку і ринку дорогоцінних металів, а також на терміновому ринку ПАТ "Московська Біржа" з 14 червня 2024 року і до скасування цього рішення", - йдеться у заяві.

Мосбіржа також повідомила, що з 14 червня на валютному ринку і ринку дорогоцінних металів, а також на терміновому ринку торги проводитимуться з 9:50 мск. З 9:50 до 10:00 пройде аукціон відкриття, після чого розпочнеться основна сесія.

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Торги на фондовому і грошовому ринках відбуватимуться за стандартним розкладом. На валютному ринку і ринку дорогоцінних металів торги почнуть здійснюватися за всіма інструментами, за винятком валютних пар з доларом США, євро і гонконгським доларом.

Нагадаємо:

Напередодні США істотно розширили санкційний список щодо Росії, включивши до нього сотні нових позицій, зокрема Московську біржу, яка в результаті була змушена оголосити про припинення торгів доларом США і євро з 13 червня.

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Як наслідок впливу санкцій, готівковий курс купівлі долара та євро у відділеннях багатьох московських банків різко зріс. 12 червня станом на 21:30 максимальне значення заявок на купівлю першої валюти становило 120 рублів за долар, а другої – 125 рублів за євро.

У деяких банках, у певний момент, курс американського долара сягав 200 рублів.

Офіційний курс долара за даними Центрального Банку РФ становив 89,02 рубля, а євро – 95,74 рубля.

Акції Московської біржі 13 червня відкрилися зниженням до 15% на тлі запровадження санкцій США.

Економічна правда