"Дочки" китайських банків у РФ призупинили розрахунки в доларах і євро після санкцій проти Мосбіржі

Присутні в Росії "дочки" китайських банків припинили зовнішньоторговельні розрахунки в доларах і євро після санкцій США щодо Московської біржі, і нарощуватимуть розрахунки в національних валютах, у рублях і юанях.

Про це пише Reuters із посиланням на джерело, знайоме із ситуацією в китайських банках.

Напередодні США істотно розширили санкційний список щодо Росії, включивши до нього сотні нових позицій, зокрема Московську біржу, яка в результаті була змушена оголосити про припинення торгів доларом США і євро з 13 червня.

"У тих китайських банків, які присутні в Росії попри все, у них була можливість через Мосбіржу проводити розрахунки в доларах і в євро. І вони проводили платежі в бік свого китайського банку... Була можливість розрахунків у доларах і в євро через китайські банки. Ось сьогодні ми отримали о 10 годині ранку інформацію від них, що вони поки що призупинили розрахунки в цих валютах, тому що біржа закрила ці торги", - розповів співрозмвоник агентства.

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"Тому, найімовірніше, будуть нарощуватися розрахунки в національних валютах, у рублях і юанях. Китайські підприємства, які продовжують працювати з Росією, багато хто вже перейшли на розрахунки в національних валютах.

Долари і євро потрібні були в основному гонконгським компаніям. Зараз, виходить, і гонконгські долари перестали використовуватися, і сінгапурські долари, американські долари і євро. Залишається юань", - додав співрозмовник.

Нагадаємо:

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Як наслідок впливу санкцій, готівковий курс купівлі долара та євро у відділеннях багатьох московських банків різко зріс. 12 червня станом на 21:30 максимальне значення заявок на купівлю першої валюти становило 120 рублів за долар, а другої – 125 рублів за євро.

У деяких банках, у певний момент, курс американського долара сягав 200 рублів.

Офіційний курс долара за даними Центрального Банку РФ становив 89,02 рубля, а євро – 95,74 рубля.

Акції Московської біржі 13 червня відкрилися зниженням до 15% на тлі запровадження санкцій США.

Економічна правда