Стабілізаційні відключення у середу почнуться ще на дві години пізніше

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За оновленою інформацією, стабілізаційні відключення триватимуть з 19:00 до 23:00, а не з 17:00, як було анонсовано раніше.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"За інформацією від "Укренерго", графіки будуть застосовуватись з 19:00 до 23:00", - йдеться у повідомленні.

При зміні обставин енергетики повідомлять додатково.

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що ситуація в енергосистемі дозволяє задіяти графіки відключень на дві години пізніше - з 17:00 до 23:00.

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В "Укренерго" зазначили, що причиною перегляду графіків відключення є знеструмлення значної кількості споживачів через негоду.

"Укренерго" прогнозувало, що час дії відключень 12 червня буде з 15:00 до 23:00.

Економічна правда.