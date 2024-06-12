Гральний бізнес за перші 5 місяців сплатив у 3 рази більше податків

У січні – травні 2024 року до бюджету надійшло 7,38 млрд грн податків та зборів від організаторів азартних ігор, що в 3 рази більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Про це повідомив народний депутат, заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк.

"По податковим надходженням з грального бізнесу… За перші п'ять місяців року в бюджет надійшло 7,38 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Депутат зауважив, що у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року надходження зросли втричі, з 2022 роком – у 38 раз, а з 2021 – в 101 раз більше надійшло коштів до бюджету.

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Збільшення відрахувань відбулося, як підкреслив Железняк, навіть "при тому, що були позбавлені ліцензії деякі оператори і досі є велика частина тіні".

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Нагадаємо:

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Гральний бізнес сплатив 10,4 мільярда гривень податків за 2023 рік.

У першому кварталі року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) видала 152 ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор.

Економічна правда.