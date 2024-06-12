Супермаркети у 2023 році заробили в онлайні вдвічі менше довоєнного рівня – дослідження

У 2023 році дохід супермаркетів в онлайні зафіксовано на рівні 354 млн дол, що у 2.2 рази менше, ніж в довоєнному 2021 році (753,90 млн дол).

Про це свідчать дані агенції Webpromo.

"Лідери ринку в категорії їжа в Україні – "Сільпо", "Auchan Україна", Fozzy Cash & Carry та "Metro Україна" залучили близько 37 млн відвідувань у 2023 році.", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кількість запитів в категорії продовольчого ритейлу збільшилась на 21% у 2023 році в порівнянні з попереднім роком. При цьому із показником у 54% переважають запити українською мовою.

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Основна аудиторія в онлайні — 25−54 років (44%), найменша — 15−24 роки (9,4%). Ще понад 20% попиту припадає на аудиторію 56+.

Люди віком 25−34 років найчастіше відвідують сайт "Сільпо", віком 35−44 років — "Auchan Україна". Аудиторія 45−54 років відвідує перевагу сайтам Fozzy Cash & Carry та "Metro Україна".

Аналітики Webpromo кажуть, що про відновлення ринку свідчить і динаміка конкуренції. Адже у 2023 фіксується історично найвищий рівень активності рекламодавців по категорії.

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В дослідженні прогнозують, що повне відновлення дохідності галузі онлайн торгівлі їжею очікується у 2025 році.

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