Цьогоріч відкрили рекордну кількість справ про шахрайство

Рекордні 38 204 кримінальних справ щодо шахрайства відкрили в Україні за п'ять місяців 2024 року. При цьому 18% всіх зареєстрованих справ дійшли до суду.

Про це свідчать дані платформи Опендатабот.

"З початку 2024 року за статтею 190 "Шахрайство" було відкрито рекордні 38 204 кримінальні провадження.", – йдеться в повідомленні.

Це на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року та у 1,6 раза більше, ніж за весь 2021 рік, коли було відкрито 23 847 справи.

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Повідомляється, що майже кожна п’ята (18%) зареєстрована справа у 2024 році дійшла до суду. Ще понад 4,5 тисячі справ було закрито.

В середньому, цьогоріч відкривають по 7.5 тисяч справ на місяць, тоді як торік – майже 7 тис. Для порівняння, у 2021 році цей показник був значно меншим — 2 тис.

За даними Нацбанку, найпопулярнішими методами шахрайства з платіжними картками в Україні традиційно залишається соціальна інженерія та фішинг.

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Нагадаємо:

У першому кварталі 2024 року в Україні відкрили понад 24 тис кримінальних справ за ст. 190 "Шахрайство". Це значно більше, ніж в аналогійний період минулоріч.

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило про збільшення випадків шахрайських дій, замаскованих під грошову допомогу від міжнародних донорів.