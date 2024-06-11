"Термінал" від ПриватБанку можна буде інтегрувати до сторонніх застосунків  

ПриватБанк відкрив можливість українським розробникам, бізнесу та сервісним компаніям інтегрувати застосунок "Термінал" до інших застосунків та програмних рішень.

Про це повідомили у пресслужбі ПриватБанку.

"Простий та зручний спосіб приймати безготівкові платежі дозволить розширити можливості цифрових клієнтських сервісів та економити ресурси на розробці власних програмних рішень", – йдеться у повідомленні.

Як розповів керівник напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергій Макаренко, "Термінал" дозволяє приймати безготівкові платежі за допомогою звичайного смартфону та є єдиним на ринку, що працює з обома операційними системами Android та iOS.

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"Інтеграція мобільного застосунку "Термінал" буде корисною бізнесу, який використовує власну програму для продажу товарів або послуг і якому потрібен функціонал безготівкового приймання платежів з картки або електронного гаманця", – наголосили у пресслужбі банку.

Про те, як інтегрувати термінал у застосунок чи програмний комплекс, можна прочитати тут.

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