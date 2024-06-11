Ситуація з рівномірним розподілом обмежень світла по регіонах покращується – Yasno

Ситуація з рівномірним розподілом обмежень електроенергії по регіонах покращується, оскільки 10 червня у Києві світла в середньому не було трохи більше 3 годин, тоді як тиждень тому у понеділок - майже 8 годин.

Про це повідомив у Facebook гендиректор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

Він нагадав, що у середу, 12 червня, графіки відключень будуть працювати з 15:00 до 23:00.

"До 15:00 та після 23:00 світло має бути", - додав він.

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Нагадаємо:

12 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 15:00 до 23:00.

Причиною в Укренерго назвали зростання енергоспоживання через спеку.

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Новий порядок застосування графіків погодинних відключень, який запрацював в Україні в тестовому режимі із суботи, 8 червня, має забезпечити меншу тривалість обмежень електроенергії.

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Економічна правда